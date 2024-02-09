Экстрадирован из Азербайджана находившийся в розыске гражданин Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Находившийся в розыске гражданин Таджикистана передан компетентным органам этой страны.

Об этом Trend сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче Юсупова Мамура Икромовича, 1976 года рождения, обвиняемого в незаконном участии в вооруженных формированиях на территории других стран и объявленного в международный розыск в 2023 году, было удовлетворено Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Мамур Юсупов был задержан в июле 2023 года на территории Азербайджана и в его отношении была применена мера пресечения в виде ареста. В соответствии с положениями, вытекающими из международных договоров, Юсупов в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции был передан компетентным органам Таджикистана.

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