Названы сроки отправки в хадж из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Названы сроки отправки в хадж (паломничества) из Азербайджана.

Как сообщил Trend начальник отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангири, хадж состоится в июне.

"Поездка запланирована на начало июня, а в конце того же месяца паломники вернутся на родину", - сказал он.

Отметим, что с сегодняшнего дня начался прием документов для отправки в хадж. Прием документов будет осуществляться в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в административном здании Управления мусульман Кавказа, расположенном по адресу: г. Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

Документы, необходимые для хаджа: общегражданский паспорт; копия удостоверения личности; две цветные фотографии на белом фоне размером 3,5 × 4,5 см (женщины - в хиджабах темного цвета) и справка о состоянии здоровья.

Стоимость пакета хаджа для одного человека составляет 5850 долларов США. Отправка в хадж будет осуществляться воздушным транспортом.

Напомним, что хадж совершается накануне праздника Гурбан. В этом году праздник Гурбан придется на 16-17 июня.

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