Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин удостоен звания "Гимнаст года"

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин удостоен звания "Гимнаст года" по версии "Европейской гимнастики" (European Gymnastics), сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт "Европейской гимнастики".

Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Адиль Гусейнзаде удостоен звания "Тренер года".

Победители в номинациях по итогам 2023 года были определены путем голосования.

Напомним, что в 2023 году Михаил Малкин впервые в истории азербайджанской гимнастики завоевал золотую медаль на чемпионате мира в программе прыжков на акробатической дорожке. Также Малкин и члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Эльнур Мамедов впервые в истории отечественной гимнастики выиграли "золото" в командном зачете. 37-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке прошел 9-12 ноября 2023 года в Бирмингеме.