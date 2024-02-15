Руководство и группа членов Союза ветеранов органов безопасности Азербайджана почтили память генерал-лейтенанта Зии Юсифзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполнилось бы 95 лет одной из легенд спецслужб Азербайджана генерал-лейтенанту Зие Юсифзаде. Он был не только профессиональным чекистом, опытным оперативником, но и верным другом и мудрым аксакалом.

Как сообщает в четверг Trend, Зия Юсифзаде долгие годы являлся соратником общенационального лидера Гейдара Алиева. Дослужившись до должности председателя Комитета государственной безопасности, Зия Юсифзаде впоследствии занимал должность первого начальника Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева и за этот период внес большой вклад в подготовку профессиональных азербайджанских оперативных кадров

Сегодня руководство и группа членов Союза ветеранов органов безопасности Азербайджана посетили могилу Зии Юсифзаде и почтили его память.

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