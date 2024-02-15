Группа женщин-саперов задействована в разминировании земель в Агдаме - Умуд Мирзаев

АГДАМ /Trend/ - Группа из 25 женщин-саперов задействована в разминировании более 17 гектаров земель в Агдаме.

Об этом сказал журналистам президент Международного евразийского фонда печати Умуд Мирзаев, сообщает Карабахское бюро Trend.

"В настоящее время мы находимся на территории села Немирли Агдамского района. Здесь действуют первые в Азербайджане женщины-саперы. Этот проект начал осуществляться с июня прошлого года при финансовой поддержке Программы развития ООН и американского Госдепартамента. Первоначально к нам обратились 43 человека в связи с реализацией этого проекта. В итоге мы приступили к работе с около 30 представительницами женского пола. В нашей команде молодые женщины с высшим образованием, в том числе это женщины с 3-4 детьми. Они работают над решением минной проблемы и показывают высокие результаты", - сказал Мирзаев.

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