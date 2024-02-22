Техническая неисправность в поезде Баку-Сумгайыт устранена - АЖД

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером высокоскоростной пассажирский поезд №6623, следовавший по направлению Баку-Сумгайыт, был вынужден остановиться на участке Пиршаги из-за технической неисправности, связанной с подачей напряжения.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"При поддержке технического персонала АЖД, задействованного в данном районе, неисправность была устранена и движение поезда восстановлено. В связи с указанным наблюдались частичные отклонения в расписании движения поездов в этом направлении. Сообщения об аварии, взрыве или наличии пострадавших, опубликованные на некоторых веб-сайтах, не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.