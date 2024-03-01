Предотвращен въезд в Азербайджан 16 лиц, которым запрещен въезд в страну

БАКУ /Trend/ - В результате мер по борьбе с преступностью правоохранительными органами Азербайджана были задержаны и переданы в соответствующие органы 277 человек, находящихся в розыске, был предотвращен выезд из страны 395 лиц, которым был запрещен выезд из страны, предотвращен въезд в страну 16 лиц, которым был запрещен въезд.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила Государственная пограничная служба Азербайджана.

"В прошлом месяце за нарушение правил пограничного режима были задержаны 833 человека, в отношении которых были приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении ведомства.

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