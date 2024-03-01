В Лачине организована информационно-просветительская акция на тему репродуктивного здоровья

БАКУ /Trend/ - В рамках программы "Большого возвращения на территории, освобожденные от оккупации", которое является одним из основных приоритетов Азербайджанской Республики, министерством здравоохранения продолжаются мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди граждан, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, 1 марта Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ETMGİ) минздрава провел в городе Лачин информационно-просветительскую акцию и консультации на тему репродуктивного здоровья.

Акушеры-гинекологи ETMGİ выступили с презентациями.

После выступлений были проведены обсуждения по теме и даны ответы на вопросы участников мероприятия.

В ходе мероприятия были розданы информационные буклеты.

Следует отметить, что с целью пропаганды здорового образа жизни министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях, как и в других районах страны.

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