Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 марта.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем 8-13° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 764 мм. рт ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем местами возможны небольшие осадки, в высокогорьях - снег. Ночью и утром временами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.