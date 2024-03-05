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Идет подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев в поселок Кяркиджахан

Общество Материалы 5 марта 2024 17:51 (UTC +04:00)
Идет подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев в поселок Кяркиджахан

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Ведется подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев в поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 5 марта председатель госкомитета Ровшан Рзаев встретился с группой жителей поселка Кяркиджахан.

Было отмечено, что по поручению главы азербайджанского государства ведется подготовка к возвращению в поселок Кяркиджахан бывших вынужденных переселенцев.

Также было подчеркнуто, что в этом году в поселок будет переселена первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Участники встречи выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу.

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