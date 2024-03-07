Если "Карабах" прервет беспроигрышную серию "Байера", то будет считаться сильнее "Баварии" - Яшар Вагабзаде в программе "İdman Bizdə" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск "İdman Bizdə". Очередным гостем программы стал бывший главный тренер сборной Азербайджана Яшар Вахабзаде.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, гость озвучил свои ожидания от поединка "Карабаха" с "Байером" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и сказал, что настроен оптимистично на сегодняшний матч, который пройдет в Баку. Он также рассказал о нынешней ситуации в младших возрастных группах сборной Азербайджана.

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:

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