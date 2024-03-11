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Названо число нерабочих дней на праздник Рамазан в Азербайджане

Общество Материалы 11 марта 2024 09:58 (UTC +04:00)
Названо число нерабочих дней на праздник Рамазан в Азербайджане

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Сегодня во всем мусульманском мире начинается священный месяц Рамазан (Рамадан).

Как сообщает в понедельник Trend, праздник Рамазан приходится на 10 или 11 апреля.

В связи с этим, согласно решению премьер-министра Азербайджана Али Асадова, по случаю праздника Рамазан пять дней будут нерабочими. Согласно решению, в целях обеспечения очередности рабочих и выходных дней (поскольку 12 апреля попадает на пятницу), 6 апреля (суббота) объявлен рабочим днем.

Таким образом, 5 дней подряд - 10,11,12,13 и 14 апреля будут нерабочими, а 6 апреля - рабочим днем.

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