Количество такси в Баку в четыре раза больше, чем в других странах - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - Количество автомобилей такси в Баку в четыре раза больше, чем в других странах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайдана Анар Рзаев на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".

Возраст 60 процентов автомобилей такси, функционирующих в Баку, превышает 15 лет.

"Такси совершает 24-25 поездок в течение дня, что в 8-9 раз больше, чем частный автомобиль. Более 14 тысяч водителей такси были привлечены к обучению АНТА. Этот процесс будет продолжаться", - добавил А.Рзаев.

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