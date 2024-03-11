Количество такси в Баку в четыре раза больше, чем в других странах - Анар Рзаев

БАКУ /Trend/ - Количество автомобилей такси в Баку в четыре раза больше, чем в других странах.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайдана Анар Рзаев на слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Инновации и вызовы в управлении транспортом".
Возраст 60 процентов автомобилей такси, функционирующих в Баку, превышает 15 лет.
"Такси совершает 24-25 поездок в течение дня, что в 8-9 раз больше, чем частный автомобиль. Более 14 тысяч водителей такси были привлечены к обучению АНТА. Этот процесс будет продолжаться", - добавил А.Рзаев.
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