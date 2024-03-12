Продолжаются тактико-специальные учения, проводимые с частями и подразделениями спецназа ВС Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в ходе тактико-специальных учений на тему "Ведение боевых операций в условиях сугробов и суровых морозов", проводимых с частями и подразделениями Сил специального назначения, были выполнены различные действия.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом учений, спецназ, уточнив задачи на карте, проник в глубину оперативного района и выполнил задачи по обезвреживанию диверсионной группы условного противника.

Также были отработаны правила передвижения по труднопроходимой высокогорной местности, крутым спускам и отвесным склонам с использованием альпинистского снаряжения.

На тактических учениях снайперы успешно выполнили задачи по индивидуальному и парному передвижению, выбору огневой позиции, маскировке, стрельбе по целям, расположенным на разных расстояниях.

В ходе учений, проводимых в целях расширения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями, ведению боевых операций и спасательных мероприятий, а также совершенствования практических навыков военнослужащих, деятельность спецназа была высоко оценена", - говорится в сообщении ведомства.

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