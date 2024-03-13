Назван регион Азербайджана с самой острой нехваткой воды

БАКУ /Trend/ - Регионом Азербайджана с самой острой нехваткой воды является Шамахы-Гобустанская зона.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил главный специалист ООО "Гидролог", доктор технических наук, заслуженный инженер Ахмед Мамедов на международной конференции Baku Water Week.

Он отметил, что эти зоны находятся очень близко к Баку, а также благоприятны для развития туризма и сельского хозяйства.

"К сожалению, из-за нехватки воды на этой территории возникают очень серьезные проблемы. Мы наблюдаем это в основном в летние месяцы. Города Шамахы и Гобустан обеспечиваются водой, но в этой зоне 38 сел сталкиваются с серьезной нехваткой воды, родники пересыхают.

Предлагаем построить водохранилище на притоке реки Агсу, на территории села Баскал. Сюда стекается часть неиспользуемого водного запаса реки Гирдыманчай, и из этого водохранилища мы также подаем воду в город Шамахы.

То есть, согласно нашим исследованиям, в эти зоны можно подавать около 50 миллионов кубометров воды в год. Представьте себе, что подача 50 миллионов кубометров воды в год в эту зону, которая нуждается даже в 1 кубометре воды, будет способствовать развитию интенсивного садоводства в этой области. Также здесь не будут использоваться никакие насосы", - добавил он.

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