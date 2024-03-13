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Для нас это очень важная игра - Гурбан Гурбанов о матче с "Байером"

Общество Материалы 13 марта 2024 20:40 (UTC +04:00)
Для нас это очень важная игра - Гурбан Гурбанов о матче с "Байером"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Для нас это очень важная игра. Нам предстоит встретиться с одной из лучших за последнее время команд.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сказал Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", который завтра встретится с "Байером" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы сосредоточены на этой встрече. Постараемся добиться успешного результата», - сказал он.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Байером" в Баку завершился со счетом 2:2.

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