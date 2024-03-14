БАКУ /Trend/ - На территории Бакинского бульвара начата прокладка велосипедных дорожек.

Об этом в четверг Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (АНТА).

Было отмечено, что Агентство продолжает реализацию проекта подготовленного по созданию инфраструктуры для средств микромобильности в Баку. Начальный этап проекта охватывает в основном центральные части города Баку - улицу Истиглалият, проспект Азербайджана, улицу Мирза Аги Алиева, проспект Бюльбюля, улицу Фикрета Амирова и территорию Национального парка (бульвар).

"Соответствующие работы уже начаты на территории Приморского национального парка. На начальном этапе протяженность дороги в районе бульвара составит около 2 200 метров (от Морского вокзала до круга Азнефти). При этом территорию бульвара соединят с велодорожками, проложенными на других улицах и проспектах.

На следующих этапах планируется расширить эту сеть и охватить всю территорию бульвара. Также будут проведены соответствующие работы по разметке, установлены дорожные знаки в целях безопасности, построены пандусы", - говорится в сообщении АНТА.

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