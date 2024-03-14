Брат Гурбана Гурбанова прокомментировал возможность перехода главного тренера "Карабаха" в зарубежные клубы - (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале "İdmanbiz TV" вышел в эфир очередной выпуск передачи "İdman Bizdə".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdmanBiz.az очередным гостем программы стал Муса Гурбанов, футболист-ветеран, президент футбольного клуба "Загатала" и брат главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова.

Гость рассказал об ожиданиях от "Карабаха" в выездном матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, а также о своих предматчевых беседах с Гурбаном Гурбановым.

Он также сделал важные заявления о будущей карьере своего брата, коснулся выступления его сына Мусы Гурбанлы в Швеции и дал оценку нынешней ситуации в клубе "Загатала".

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью:

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