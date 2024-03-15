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Азербайджанские телеканалы переходят на новый ТВ-стандарт

Общество Материалы 15 марта 2024 14:16 (UTC +04:00)
Азербайджанские телеканалы переходят на новый ТВ-стандарт

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - С 01:00 16 марта 2024 года на территории города Баку и Абшеронского полуострова вещание программ национальных наземных телевещателей будет переведено в тестовом режиме на стандарт DVB-T2.

Как сообщили Trend в Аудиовизуальном совете, учитывая важность доступа населения к программам бесплатного вещания, будет обеспечено сохранение открытого (бесплатного) цифрового наземного вещания SD, осуществляемого по 48-му каналу, в стандарте DVB-T.

Основной целью перехода является внедрение более качественного телевизионного вещания в Азербайджане с учетом тенденции интеграции и развития наземного телевизионного вещания с применением новых технологий в странах мира.

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