В Азербайджане утвержден верхний предел цен еще на ряд лекарств

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Совет, на заседании был утвержден верхний предел цен на 177 лекарственных средств, взятых на государственную регистрацию.

В целях обеспечения надежных поставок были внесены изменения в верхний предел цен на 100 лекарственных средств в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 июня 2015 года, и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного совета от 21 июля 2015 года.

С полным списком лекарственных средств с утвержденным верхним пределом цен можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf). С решением можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Решения Совета".

Отметим, что указом главы государства от 26 декабря 2005 года Тарифный совет определен как коллегиальный исполнительный орган, регулирующий цены (тарифы) и плату за услуги.

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