Сотрудник Госкомиссии Азербайджана о времени похорон останков опознанных лиц, обнаруженных в массовом захоронении в Ходжалы

БАКУ /Trend/ - Время захоронения останков опознанных лиц в обнаруженном в Ходжалы массовом захоронении будет определено после консультации с членами семьей.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом 18 марта на брифинге по обнаруженному в Ходжалы массовому захоронению, организованному совместно Генеральной прокуратурой и Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, сказал сотрудник Госкомиссии Заур Исмаилов.

Он упомянул, что похороны будут организованы местными органами исполнительной власти.

"Останки этих лиц будут переданы их семьям и похоронены в соответствии с религиозными и национальными традициями", - добавил З.Исмаилов.

Отметим, что в Ходжалы число обнаруженных останков в массовом захоронении достигло 18. На текущем этапе судебно-генетической экспертизы были установлены личности 9 человек. Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.

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