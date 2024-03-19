В Азербайджане примут меры против хозсубъектов, искусственно повышающих цены перед праздниками

БАКУ /Trend/ - Будут приняты меры против хозяйствующих субъектов, искусственно повышающих цены на продукты питания в связи с праздником.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сказали в Государственной службе по антимонопольному и потребительскому рынку при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что ведомство регулярно проводит мониторинги потребительского рынка.

В Госслужбе сказали, что накануне праздника Новруз, отмечаемого в эти дни, спрос на продукты питания растет, и некоторые бизнесмены, пользуясь этим, повышают цены на продукты.

"Решением №178 Кабинета министров Азербайджанской Республики утвержден "Перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством". Цены на товары (работы, услуги), включенные в этот перечень, устанавливаются государством. Цены на другие товары (работы, услуги) свободно устанавливаются хозяйствующими субъектами на основе спроса и предложения в соответствии с рыночными принципами. "Согласно закону "О предпринимательской деятельности", предприниматели свободно устанавливают цены на свою продукцию (работы, услуги). На потребительском рынке предприниматели предлагают потребителям продукцию по разным ценам и условиям, потребители имеют право свободно выбирать из них товар, цена и потребительские свойства которого более адекватны. Государственная служба по антимонопольному и потребительскому рынку при министерстве экономики проводит регулярные мониторинги потребительского рынка с целью предотвращения необоснованных изменений цен, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при формировании цен. В случае выявления нарушений требований антимонопольного законодательства принимаются соответствующие законодательные меры", - говорится в сообщении Госслужбы.

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