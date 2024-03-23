Жители Баку несут цветы к посольству России (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Жители Баку несут цветы к посольству России в Азербайджане в память о погибших в ходе теракта, совершенного 22 марта в комплексе "Crocus City Hall" в Московской области, выражают поддержку близким погибших, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Crocus City Hall" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник". В результате вооруженного нападения погибли, по меньшей мере, 60 человек и более 140 получили ранения.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в Crocus City Hall.

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