Определены кандидаты в президенты и члены исполкома АФФА

БАКУ /Trend/ - На отчетно-выборной конференции АФФА, которая состоится 2 апреля 2024 года, будут избраны президент и члены Исполнительного комитета АФФА.
Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, кандидаты в Исполнительный комитет должны быть предложены членами АФФА самое меньшее за 10 дней до даты проведения отчетно-выборной конференции.
Указанный срок истек. Предлагаем вниманию список лиц, выдвинутых на пост президента и членов Исполнительного комитета АФФА:
Кандидат в президенты АФФА
1. Ровшан Наджаф - от ПФК "Нефтчи" посредством общественного объединения "Профессиональная футбольная лига
Кандидаты в члены Исполнительного комитета АФФА
Общественное объединение "Профессиональная футбольная лига" - 5 мест
1. Самед Гурбанов - от ПФК" Нефтчи"
2. Фарид Мансуров – от общественного объединения "Профессиональная футбольная лига"
3. Хаял Джафаров - от ФК" Сумгайыт"
4. Гурбан Гурбанов - от ФК "Карабах"
5. Магсуд Адыгезалов – от ФК "Сабах"
Общественное объединение "Региональные футбольные федерации"- 3 места
1. Эльшад Насиров - от общественного объединения "Западная региональная федерация футбола"
2. Балакиши Гасымов - от общественного объединения "Северная региональная федерация футбола"
3. Сархан Гаджиев - от общественного объединения "Региональная футбольная федерация"
Общественное объединение "Общественные футбольные организации" – 2 места
1. Кенуль Мехтиева - от общественного объединения "Общественные футбольные организации"
2. Заур Ахундов - от Всеазербайджанского общественного объединения любителей футбола
Общественное объединение "Отраслевые футбольные федерации" - 2 места
1. Ульви Мансуров - от Федерации футзала Азербайджана
2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.
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