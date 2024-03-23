Определены кандидаты в президенты и члены исполкома АФФА

БАКУ /Trend/ - На отчетно-выборной конференции АФФА, которая состоится 2 апреля 2024 года, будут избраны президент и члены Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Trend со ссылкой на АФФА, кандидаты в Исполнительный комитет должны быть предложены членами АФФА самое меньшее за 10 дней до даты проведения отчетно-выборной конференции.

Указанный срок истек. Предлагаем вниманию список лиц, выдвинутых на пост президента и членов Исполнительного комитета АФФА:

Кандидат в президенты АФФА

1. Ровшан Наджаф - от ПФК "Нефтчи" посредством общественного объединения "Профессиональная футбольная лига

Кандидаты в члены Исполнительного комитета АФФА

Общественное объединение "Профессиональная футбольная лига" - 5 мест

1. Самед Гурбанов - от ПФК" Нефтчи"

2. Фарид Мансуров – от общественного объединения "Профессиональная футбольная лига"

3. Хаял Джафаров - от ФК" Сумгайыт"

4. Гурбан Гурбанов - от ФК "Карабах"

5. Магсуд Адыгезалов – от ФК "Сабах"

Общественное объединение "Региональные футбольные федерации"- 3 места

1. Эльшад Насиров - от общественного объединения "Западная региональная федерация футбола"

2. Балакиши Гасымов - от общественного объединения "Северная региональная федерация футбола"

3. Сархан Гаджиев - от общественного объединения "Региональная футбольная федерация"

Общественное объединение "Общественные футбольные организации" – 2 места

1. Кенуль Мехтиева - от общественного объединения "Общественные футбольные организации"

2. Заур Ахундов - от Всеазербайджанского общественного объединения любителей футбола

Общественное объединение "Отраслевые футбольные федерации" - 2 места

1. Ульви Мансуров - от Федерации футзала Азербайджана

2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!