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Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)

Общество Материалы 24 марта 2024 22:35 (UTC +04:00)
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены добились очередных успехов на международном турнире, проходящем в немецком Дортмунде.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, что молодежная смешанная команда поднялась на самую высокую ступень пьедестала почета.

Пара Лейли Алиева - Владислав Калмыков заняла 1-е место. Наши представители завоевали золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Отметим, что сборная Азербайджана ранее завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)
Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)
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