Сборная Азербайджана завоевала четвертое золото на турнире в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены добились очередных успехов на международном турнире, проходящем в немецком Дортмунде.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, что молодежная смешанная команда поднялась на самую высокую ступень пьедестала почета.

Пара Лейли Алиева - Владислав Калмыков заняла 1-е место. Наши представители завоевали золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Отметим, что сборная Азербайджана ранее завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.