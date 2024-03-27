Представлен сайт Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась презентация сайта Alyans.org.az, учрежденного Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс".

Как сообщает в среду Trend, на церемонии презентации председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" Фахри Аббасов отметил, что запуск подобного информационного ресурса в преддверии профессионального праздника сотрудников органов спецслужб имеет большое значение.

"Основной целью и задачей сайта Alyans.org.az является популяризация и пропаганда деятельности объединения, истории органов безопасности Азербайджана и роли Службы в обеспечении безопасности государства. "Альянс" начал свою деятельность в 2002 году, а в мае 2004 года был зарегистрирован министерством юстиции. В этом году наш 20-летний юбилей. Для активной деятельности Альянса очень важна поддержка со стороны Службы государственной безопасности, и я считаю, что мы успешно продолжим свою деятельность. В нашей стране большое внимание уделяется ветеранам органов безопасности. Завтра у нас профессиональный праздник, 105-летний юбилей. Сердечно поздравляю каждого из вас, руководство Службы госбезопасности, лично Али Нагиева, коллектив Службы с профессиональным праздником", - сказал он.

Почетный председатель "Альянса" Шамиль Сулейманов в своем выступлении отметил, что целью создания объединения является привлечение внимания к ветеранам. "В настоящее время количество членов объединения составляет около семисот. Проводится большая работа для ветеранов, отмечаются юбилеи, ветераны, Служба государственной безопасности очень довольны нашей деятельностью", - отметил он.

Заместитель председателя "Альянса" Али Оруджев в своем выступлении так же рассказал о деятельности объединения. Он отметил, что в 1967 году на должность председателя Комитета государственной безопасности Азербайджана впервые был назначен азербайджанец. Им стал общенациональный лидер Гейдар Алиев. "После этого ситуация полностью изменилась. Предыдущие руководители Комитета госбезопасности были представителями других национальностей, и отношение к азербайджанцам было иным, на должности их не назначали. Однако великий лидер Гейдар Алиев изменил ситуацию и начался новый этап в истории органов Службы безопасности, началось продвижение национальных кадров", - сказал А.Оруджев.

В своем выступлении член "Альянса" Эльшад Гасанов отметил, что ветеранам органов безопасности уделяется большое внимание. Он добавил, что "Альянс" пропагандирует политику, проводимую азербайджанским государством. "Отныне деятельность объединения будет отражаться на сайте alyans.org.az", - сказал Э.Гасанов.

Выступивший затем член "Альянса" Гамлет Исмаилов рассказал о деятельности органов безопасности. Он отметил, что органы безопасности, проявляя бдительность, успешно обеспечивают безопасность Азербайджана и будут делать это и впредь.

Отметим, что в разделе "О нас" сайта alyans.org.az содержится информация о председателях Общественного объединения ветеранов спецслужб Азербайджана "Альянс".

В разделе "Национальные герои" отражена информация о Национальных героях, работавших в спецслужбах.

В разделе "Наша деятельность" размещена информация о мероприятиях, организованных ОО.

Еще один раздел, который вызовет большой интерес читателей - это научно-информационный бюллетень "Антитеррор и проблемы безопасности", издаваемый редакционной коллегией ОО.

В разделе "Законодательство" можно ознакомиться с законом Азербайджанской Республики о неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах).

В разделе "Новости" размещены новости на основе информации АМИ Trend о важных событиях в общественно-политической жизни страны, а также официальные пресс-релизы Службы государственной безопасности.

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