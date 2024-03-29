Названы условия выхода на досрочную пенсию для многодетных матерей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Право на досрочную пенсию появится только у тех категорий женщин, которые усыновили и воспитали ребенка до восьми лет, потерявшего родителей или оставшегося без родительского попечения, а также имеющих ребенка с установленной инвалидностью.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в проекте поправок к закону "О трудовых пенсиях", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, это будет стимулировать охват семейным уходом детей, которые действительно нуждаются в усыновлении и опеке, помещенных в аналогичные государственные учреждения, а также исключит возможность злоупотребления.

Так, согласно действующей редакции статьи 8.1 закона, при усыновлении и (или) воспитании женщинами до восьми лет детей, кроме собственных детей, и при наличии у женщины 5 и более детей, указанные лица получают право на досрочную пенсию на 5 лет раньше в качестве многодетных матерей. И это обстоятельство может привести к увеличению числа злоупотреблений. Так, если у женщины 3 или 4 ребенка, они могут получить право на досрочную пенсию, если доведут число детей до 5 путем усыновления детей близких родственников и других лиц (в зависимости от того, кто из родителей или оба родителя живы).

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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