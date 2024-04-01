Завтра будет избран новый президент АФФА

БАКУ /Trend/ - 2 апреля состоится очередная конференция АФФА, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт структуры.
В повестку конференции включены, в частности, отчетный доклад генерального секретаря АФФА, представление финансовых отчетов и отчета независимого аудитора, проведение выборов на пост президента АФФА и исполнительного комитета.
Отметим, что список лиц, выдвинутых на пост президента и в членство в Исполнительном комитете АФФА, выглядит следующим образом:
Кандидат в президенты АФФА
1. Ровшан Наджаф - выдвинут от ПФК "Нефтчи" посредством ОО "Профессиональная футбольная лига"
Кандидаты в состав Исполнительного комитета АФФА:
Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига» – 5 мест
1. Самед Гурбанов – от ПФК «Нефтчи»
2. Фарид Мансуров – от Общественного объединения «Профессиональная футбольная лига»
3. Хаял Джафаров – от ФК «Сумгайыт»
4. Гурбан Гурбанов – от ФК «Карабах»
5. Магсуд Адыгезалов – от ФК «Сабах»
Общественное объединение региональных футбольных федераций – 3 места
1. Эльшад Насиров – от Общественного объединения «Западная региональная футбольная федерация»
2. Балакиши Гасымов – от Общественного объединения «Северная региональная футбольная федерация»
3. Сархан Гаджиев – от Общественного объединения «Региональная футбольная федерация»
Общественное объединение общественных футбольных организаций – 2 места
1. Кенуль Мехтиева – от Общественного объединения общественных футбольных организаций
2. Заур Ахундов – от Общественного объединения любителей футбола Азербайджана
Общественное объединение «Отраслевые футбольные федерации» – 2 места
1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана
2. Лейла Халилова – от Федерации студенческого футбола Азербайджана
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