Завтра будет избран новый президент АФФА

БАКУ /Trend/ - 2 апреля состоится очередная конференция АФФА, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт структуры.

В повестку конференции включены, в частности, отчетный доклад генерального секретаря АФФА, представление финансовых отчетов и отчета независимого аудитора, проведение выборов на пост президента АФФА и исполнительного комитета.

Отметим, что список лиц, выдвинутых на пост президента и в членство в Исполнительном комитете АФФА, выглядит следующим образом:

Кандидат в президенты АФФА

1. Ровшан Наджаф - выдвинут от ПФК "Нефтчи" посредством ОО "Профессиональная футбольная лига"

Кандидаты в состав Исполнительного комитета АФФА:

Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига» – 5 мест

1. Самед Гурбанов – от ПФК «Нефтчи»

2. Фарид Мансуров – от Общественного объединения «Профессиональная футбольная лига»

3. Хаял Джафаров – от ФК «Сумгайыт»

4. Гурбан Гурбанов – от ФК «Карабах»

5. Магсуд Адыгезалов – от ФК «Сабах»

Общественное объединение региональных футбольных федераций – 3 места

1. Эльшад Насиров – от Общественного объединения «Западная региональная футбольная федерация»

2. Балакиши Гасымов – от Общественного объединения «Северная региональная футбольная федерация»

3. Сархан Гаджиев – от Общественного объединения «Региональная футбольная федерация»

Общественное объединение общественных футбольных организаций – 2 места

1. Кенуль Мехтиева – от Общественного объединения общественных футбольных организаций

2. Заур Ахундов – от Общественного объединения любителей футбола Азербайджана

Общественное объединение «Отраслевые футбольные федерации» – 2 места

1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана

2. Лейла Халилова – от Федерации студенческого футбола Азербайджана

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