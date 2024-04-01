Хочется взять реванш у македонского борца в Баку - Алиаббас Рзазаде

БАКУ /Trend/ - Хочется взять реванш у македонского борца Владимира Егорова в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом İdman.biz заявил борец-вольник сборной Азербайджана Алиаббас Рзазаде (57 кг).

Он назвал свои цели на Европейском олимпийском квалификационном турнире, который стартует 5 апреля в Баку. 25-летний борец выразил уверенность, что выиграет лицензию на летние Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже.

"Мы очень серьезно готовились к Европейскому олимпийскому квалификационному турниру. Настроение в команде на высоком уровне.

Я уверен в себе. Думаю, что смогу победить. Мы с нетерпением ждем начала турнира. Сделаем все возможное, чтобы добиться успеха и порадовать наших болельщиков", - подчеркнул А.Рзазаде.

Он также назвал имена своих основных оппонентов.

"У меня сильные противники. Самый главный из них - македонец Владимир Егоров. Я хочу отомстить ему. Он победил меня в финале чемпионата Европы после несправедливости судей. Кроме того, серьезным соперником является турецкий борец Сулейман Атлы. На самом деле, ни одного из спортсменов, которые приедут в Баку, нельзя назвать слабым", - добавил он.

Отметим, что борцы вольного стиля выступят в Баку 7 апреля.

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