Военные успехи в апрельских боях, привели Азербайджан к Великой победе - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Военные успехи в апрельских боях, привели Азербайджан к Великой победе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

К.Алиев отметил, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева в апрельских боях, завершившихся победой Вооруженных сил Азербайджана, был освобожден от оккупации ряд стратегически важных высот и сел.

"Военные успехи в апрельских боях, привели наш народ к Великой победе. В продолжение победы в этих боях - славная Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, вернула наш народ на историческую землю - Карабах. В результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных 19 сентября 2023 года в Карабахе, на всей территории Азербайджанской Республики был восстановлен государственный суверенитет.

Освобождение Карабаха от вражеской оккупации и восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате решительной политической воли Президента Ильхама Алиева, целенаправленной политики и мужества славной азербайджанской армии обусловили начало нового исторического этапа в жизни азербайджанского народа и государства", - добавил он.

По его словам, внеочередные президентские выборы, состоявшиеся 07 февраля 2024 года, можно считать символическим началом нового исторического этапа.

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