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Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена (ФОТО)

Общество Материалы 2 апреля 2024 21:38 (UTC +04:00)
Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Арестован гражданин Франции, тайно проникший в депо Бакинского метрополитена и нанесший ущерб государственному имуществу.

Как сообщили Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, в ходе расследования было установлено, что гражданин Австралийского Союза П. Хан Поль, гражданин Новой Зеландии Исмаэль Де Сен Квент и гражданин Французской Республики Клерк Тего Хьюго незаконно проникли в депо ЗАО «Бакинский метрополитен» в ночь на 30 марта 2024 года, и умышленно нанесли ущерб государственному имуществу.

По уголовному делу, возбужденному по соответствующей статье Уголовного кодекса, гражданин Французской Республики Клерк Тего Хьюго решением суда приговорен к 3 месяцам лишения свободы, в отношении остальных лиц избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена (ФОТО)
Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена (ФОТО)
Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена (ФОТО)
Арестован гражданин Франции, нанесший ущерб имуществу Бакинского метрополитена (ФОТО)
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