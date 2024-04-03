Фарид Гайыбов принял участие в заседании CIGEPS (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 апреля в штаб-квартире ЮНЕСКО начала свою работу очередная сессия Межправительственного комитета организации по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, в ходе открытия встречи министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов выступил в качестве председателя комитета на 2019-2023 годы, поздравил министра спорта Чили Хайме Писарро с избранием на эту должность и сообщил о деятельности комитета за последние четыре года.

Отметив, что Азербайджан внес особый вклад в спортивную повестку ЮНЕСКО, Гайыбов рассказал об успехе VII Конференции MINEPS, состоявшейся в Баку 26-29 июня прошлого года с участием представителей 110 стран. Также он рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках инициативы "Fit for life".

Заместитель генерального директора по социальным и гуманитарным вопросам Габриэла Рамос, новый председатель комитета, министр спорта Чили Хайме Писарро и представители ряда других стран-членов, принявшие участие в заседании, поблагодарили Азербайджан за успешное председательство и организацию конференции MINEPS VII на высоком уровне.

В рамках визита в Париж министр Фарид Гайыбов также встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэлой Рамос. Во встрече также принял участие посол Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!