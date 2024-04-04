Азербайджанские гимнасты вышли в финал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты принимают участие в чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана. Чемпионат Европы проходит 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

В первый день чемпионата прошли квалификационные соревнования по итогам которых определились финалисты и полуфиналисты. Член сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Али Нифталиев вышел в полуфинал соревнований среди юниоров.

В финал соревнований вышли члены сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев и Михаил Малкин, выступающие во взрослой возрастной категории.

Также в командном зачете путевку в финал завоевала сборная Азербайджана по прыжкам акробатической дорожке. В состав команды вошли – Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде.

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