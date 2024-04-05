БАКУ /Trend/ - В Верховный суд Нахчывана назначается новый судья.

Как сообщает пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с частью II статьи 97 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" предлагается освободить от должности судьи Ширванского апелляционного суда (председателя Административной коллегии) Мушфига Кямиль оглу Гасанова и назначить его судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!