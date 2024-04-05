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В Верховный суд Нахчывана назначается новый судья

Общество Материалы 5 апреля 2024 12:32 (UTC +04:00)
В Верховный суд Нахчывана назначается новый судья

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Верховный суд Нахчывана назначается новый судья.

Как сообщает пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О судах и судьях", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с частью II статьи 97 закона Азербайджанской Республики "О судах и судьях" предлагается освободить от должности судьи Ширванского апелляционного суда (председателя Административной коллегии) Мушфига Кямиль оглу Гасанова и назначить его судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

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