БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено расширить категорию получающих льготы многодетных семей, сообщает в пятницу Trend.

Как сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) депутат Вугар Байрамов, в статье 8.1 закона "О трудовых пенсиях" отмечается, что льготой досрочного выхода на пенсию пользуются те, у кого 5 и более детей. Если в семье 5 и более детей, то в этой семье мать получает право выхода на пенсию на 5 лет раньше установленного законом срока.

"Противоречие состоит в том, что в статье 4.0.1.13 закона "О социальных пособиях" эти льготы распространяются на женщин, имеющих более 5 детей. Предлагаю, чтобы в статье 4 закона "О социальных пособиях" упоминалось "не более 5 детей", а "5 и более детей". Таким образом, женщины, имеющие льготы касательно выхода на пенсию, также смогут пользоваться социальными пособиями, поскольку они воспитывают 5 детей", - добавил он.

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