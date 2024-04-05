Лучшие в Европе: Азербайджанские тренер и гимнаст удостоены наград

БАКУ /Trend/ - В ходе чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), который проходит 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия), прошла церемония награждения в номинациях "Гимнаст года" и "Тренер года" по итогам 2023 года, сообщили в пятницу Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Михаил Малкин удостоен звания "Гимнаст года" по версии "Европейской гимнастики" (European Gymnastics).

Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Адиль Гусейнзаде удостоен звания "Тренер года".

Победители в номинациях по итогам 2023 года были определены путем голосования.

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