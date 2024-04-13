Пограничники трех государств задержали на Каспии более 60 браконьеров

БАКУ /Trend/ - Казахстанские пограничники совместно с российскими и азербайджанскими коллегами с начала апреля задержали в акватории Каспийского моря свыше 60 браконьеров.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

«С 1 апреля Пограничной службой КНБ Казахстана совместно с заинтересованными государственными органами республики, а также пограничными ведомствами Азербайджана и России проводится очередной этап оперативно-профилактических мероприятий по охране биологических ресурсов Каспийского моря. С начала совместных действий задержано 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 км орудий браконьерского лова», - говорится в сообщении комитета.

Сумма административных штрафов составила более 3 млн тенге (6,6 тыс. долларов).

«В естественную среду обитания выпущены 1 041 рыба осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. Предотвращенный государству ущерб превысил 2,1 млрд тенге (4,6 млн долларов)», - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана отметили, что работа по обеспечению охраны акватории Каспийского моря продолжается.

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