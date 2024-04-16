Стало известно число пользователей такси в Азербайджане в январе-марте 2024 года

БАКУ /Trend/ - Названо число пользователей такси в Азербайджане в январе-марте 2024 года.

Об этом во вторник Trend сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Было отмечено, что в январе-марте 2024 года автомобильным транспортом, имеющим наибольший удельный вес в объеме перевозок в транспортном секторе, было перевезено 30,4 миллиона тонн грузов, 396,7 миллиона пассажиров и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксирован рост на 7,2 процента и 7,5 процента соответственно.

95,3 процента пассажиров пользовались услугами автобусов, а 4,7 процента (18,6 миллиона) - услугами маршрутных такси. Грузооборот вырос на 9,4 процента, а пассажирооборот - на 8,3 процента.

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