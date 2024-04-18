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Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)

Общество Материалы 18 апреля 2024 09:49 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре, сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов и член сборной страны по женской спортивной гимнастике Назанин Теймурова успешно прошли квалификацию на отдельных снарядах, получив путевки в финал соревнований.

Никита Симонов вышел в финал Кубка мира в программе упражнений на кольцах, а Назанин Теймурова - в опорном прыжке.

Отметим, что Кубок мира по мужской и женской спортивной гимнастике проходит в столице Катара - городе Доха с 17 по 20 апреля.

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Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира (ФОТО)
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