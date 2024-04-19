В Азербайджане за предоставление в ряде случаев субъектам СМИ фото- и видеоматериалов вводится штраф

БАКУ /Trend/ - Лица, предоставляющие медиа-субъекту фото- или видеоматериалы или звукозапись, сделанные в ходе производства по делу об административном правонарушении, будут штрафоваться.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в предложенном изменении в Кодекс об административных правонарушениях, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменению, в статье 376 закона после слова "незаконно" добавляются слова "представлено субъекту СМИ в качестве или".

В случае принятия изменения, за представление этих материалов субъекту СМИ без согласия лица, в отношении которого ведется административное производство, и потерпевшего, должностные лица будут оштрафованы в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

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