Депутаты Милли Медлиса начали обсуждение 18 вопросов

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана начало свою работу.

Как сообщает во вторник Trend, повестка дня заседания включает в себя 18 нижеприведенных вопросов:

1. Законгопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области ветеринарии".

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики об отмене двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов".

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований для лиц, имеющих общегражданские паспорта".

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с реализацией закона от 14 июля 2023 года номер 979-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лекарственных средствах"" (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О службе в органах юстиции" (второе чтение);

7. Законопроект "О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)" (второе чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях" (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности" (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (первое чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики О внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное законом № 768-IQ Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года (первое чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (первое чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о Совете по управлению государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденное законом № 283-IIQ Азербайджанской Республики от 29 марта 2002 года (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в "Перечень запрещенных, ограниченных и контролируемых наркотических средств, психотропных веществ, а также прекурсоров, для ввоза, вывоза, транзитной перевозки и производства которых на территории Азербайджанской Республики необходима лицензия", утвержденный законом № 960-IIQ Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 года (первое чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (первое чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"" (первое чтение).

17. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

18. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

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