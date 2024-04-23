В Азербайджане начинается суд над руководителем компании, обвиняемым в организации уклонения от военной службы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершено расследование уголовного дела в отношении лица, обвиняемого в организации уклонения граждан от военной службы.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, заверешено предварительное расследование уголовного дела, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, о незаконных действиях основателя и директора Общества с ограниченной ответственностью "The Times Azerbaijan" Джейхуна Гаджиева, организовавшего незаконное уклонение призывников от прохождения действительной военной службы путем изготовления поддельных документов.

Следствием были выявлены серьезные подозрения в том, что Джейхун Гаджиев, получая денежные средства в различных суммах от отдельных лиц, обратившихся к нему, изготовлял поддельные документы о якобы

получении ими образования бакалавров и магистров в очной форме в высших учебных заведениях, расположенных за рубежом, а также организовывал уклонение этих лиц от очередного военного призыва с использованием указанных документов.

На основании собранных доказательств в связи с указанными фактами Джейхуну Гаджиеву была избрана мера пресечения, не связанная с арестом, с предъявлением окончательного обвинения по статьям 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков), 32.3, 321.1 (организация уклонения от прохождения военной службы) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Уголовное дело направлено в соответствующий суд для рассмотрения.

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