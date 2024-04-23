Начались ремонтные работы на ж/д станции в Товузе

БАКУ /Trend/ - Поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги " (АЖД), курсирующие по маршруту Баку-Агстафа-Баку, в настоящее время останавливаются на станциях "Баладжары", "Евлах", "Горан", "Гянджа", "Дялляр", "Говлар" и "Агстафа".

Как сообщили во вторник Trend в АЖД, поезда сейчас не останавливаются на станции "Товуз" в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

"Общественность будет дополнительно проинформирована о завершении ремонтных работ", - говорится в сообщении АЖД.

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