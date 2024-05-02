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Рамин Мамедов лишен депутатского мандата

Общество Материалы 2 мая 2024 16:39 (UTC +04:00)
Рамин Мамедов лишен депутатского мандата

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2 мая был рассмотрен вопрос о лишении Рамина Мамедова депутатского мандата.

Как сообщает в четверг Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) лишен своего мандата в соответствии с частью 4 статьи 89 Конституции Азербайджанской Республики, согласно которой депутатские полномочия прекращаются в следующих случаях: при назначении на должность в государственных органах, став религиозным деятелем, при занятии предпринимательской, коммерческой или иной оплачиваемой деятельностью (кроме научной, педагогической и творческой).

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 8 апреля Рамин Мамедов назначен председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

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