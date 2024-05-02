Рамин Мамедов лишен депутатского мандата

БАКУ /Trend/ - На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 2 мая был рассмотрен вопрос о лишении Рамина Мамедова депутатского мандата.

Как сообщает в четверг Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) лишен своего мандата в соответствии с частью 4 статьи 89 Конституции Азербайджанской Республики, согласно которой депутатские полномочия прекращаются в следующих случаях: при назначении на должность в государственных органах, став религиозным деятелем, при занятии предпринимательской, коммерческой или иной оплачиваемой деятельностью (кроме научной, педагогической и творческой).

Отметим, что распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 8 апреля Рамин Мамедов назначен председателем Государственного комитета по работе с религиозными структурами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!