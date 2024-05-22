Вся семья дзюдо рада победе Хидаята Гейдарова - Эльхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Мы все рады чемпионству Хидаята Гейдарова.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz заявил бывший дзюдоист сборной Азербайджана Эльхан Мамедов.

Он высоко оценил золотую медаль Хидаята Гейдарова (73 кг) на чемпионате мира, проходившем в столице ОАЭ Абу-Даби. Единственный чемпион мира по дзюдо в Азербайджане до этих соревнований сказал, что данная победа является показателем большого труда.

Он отметил, что это большой успех, и вся семья дзюдо рада победе Хидаята.

"Если первым чемпионом мира по дзюдо был я, то спустя 11 лет это удалось сделать и Хидаяту. Это показатель того, насколько драматичными и напряженными являются чемпионаты мира. Чемпионат мира - это не рядовое соревнование. Это большой успех - добиться результатов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В мундиале могут участвовать два спортсмена в одном весе от стран. Это приводит к усилению конкуренции. Победа - показатель большого труда. Конечно, Хидаят не единственный, кто стоит за чемпионством, этот результат - труд большой команды», - сказал Мамедов.

Он отметил, что верил в чемпионство Хидаята Гейдарова с самого начала.

«Его подготовка, форма, в которой он находился в прошлом году, были ярким доказательством этого. Когда я с ним разговаривал, он сказал, что в этом году станет чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр. К счастью, он осуществил два своих желания. Остаются только Олимпийские игры. Мы верим, что Хидаят выиграет золотую медаль на Олимпийских играх. Да, в дзюдо всякое бывает, на чемпионате мира Хидаят проигрывал своему японскому сопернику по очку вадза-ари, но в последние 10 секунд изменил судьбу боя. Дзюдо не любит ошибок. Вы всегда должны быть ответственны. Мы желаем Хидаяту, чтобы он выиграл олимпийское "золото". Мы надеемся, что все будет хорошо и Хидаят вернется домой с золотой медалью из Парижа», - сказал Мамедов.

Отметим, что Хидаят Гейдаров в финале чемпионата мира победил японца Тацуки Ишихару.

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