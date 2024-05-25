Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

Общество Материалы 25 мая 2024 06:45 (UTC +04:00)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Шуша.

Как сообщает Trend, 25 мая очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Шуша из Гарадагского района города Баку. На этом этапе в город Шуша возвращаются еще 32 семьи – 125 человек.

Жители выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Напомним, что к настоящему времени в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 90 семей, или 349 человек.

В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
В Шушу возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости