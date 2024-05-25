Рассмотрены обращения о трудоустройстве группы жителей, готовящихся переселиться в Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные территории Азербайджанской Республики", утвержденной Президентом Азербайджана, является обеспечение занятости граждан, возвращающихся на освобожденные территории.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, передает Trend.

Было отмечено, что в целях расширения возможностей трудоустройства бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в родные края, при совместной организации Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, министерства труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах рассмотрены обращения группы жителей, готовящихся переехать в город Ханкенди, об обеспечении работой.

На мероприятии в городе Ханкенди советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Этибар Мамедов отметил, что занятость людей, возвращающихся в родные края, была объявлена одним из главных приоритетов. В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева было создано Карабахское региональное управление водоканала, а также участок "Ханкенди водоканал". При укомплектовании кадрового состава управления особое внимание уделяется обращениям, поступающим от жителей городов и районов, освобожденных от оккупации. Сегодня на встрече в городе Ханкенди были рассмотрены обращения группы вынужденных переселенцев, и они будут обеспечены работой в соответствии со своей специальностью.

На данном мероприятии, впервые организованном в Ханкенди, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов сказал, что сегодняшняя встреча внесет положительный вклад в реализацию "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". Обеспечение занятости людей, возвращающихся в родные края, является одним из основных вопросов, и первая инициатива, выдвинутая Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана среди государственных структур, заслуживает похвалы.

На встрече были рассмотрены обращения 10 человек, и в соответствии со своей квалификацией и профессиональными навыками они были обеспечены работой на участке "Ханкенди водоканал" Карабахского регионального управления водоканала Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов.

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