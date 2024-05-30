Мины - это серьезная гуманитарная угроза - Усседик Фавзи

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Мины - это серьезная гуманитарная угроза.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал президент Исламского форума по международному гуманитарному праву (Организация исламского сотрудничества) профессор гуманитарного права Усседик Фавзи (Oussedik Fawzi) в кулуарах III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Мины - это серьезная гуманитарная угроза. Сегодня мы приехали в Зангилан, и я ясно вижу, что в регионе идет и еще предстоит большая профессиональная работа, эту местность ждет новая жизнь. Эта конференция сегодня имеет большое значение, потому что распространение информации о минной угрозе, а также противостояние ей очень важны", - подчеркнул он.

Отметим, что в Зангилане при совместной организации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала работу III международная конференция по гуманитарному разминированию.

Конференции уделяется большое внимание со стороны международного сообщества. В III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников - высокопоставленные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

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