Названо количество лицензий, выданных Аудиовизуальным советом Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Совет работает над совместным проектом с министерством цифрового развития и транспорта. В случае реализации этого проекта будет возможно обеспечить доступность 16 радиочастот по всей стране.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель аппарата Аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов на круглом столе "Аудиовизуальные медиа: нормы, реалии и вызовы", проведенном с субъектами онлайн-медиа.

Информируя о деятельности Аудиовизуального совета, руководитель аппарата упомянул, что с 2002 года по настоящее время выдано 73 лицензии на вещание, 50 операторских и 38 универсальных лицензий.

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