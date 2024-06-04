БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые пошлины.

Как сообщает Trend, это отражено в предложенных изменениях в закон "О государственной пошлине".

Согласно изменениям, в связи с проектированием военной техники и оружия боевого назначения будет взиматься пошлина в размере 10 000 манатов, их производством и испытаниями - 50 000 манатов, установкой, монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием - 12 500 манатов, хранением - 12 500 манатов, утилизацией - 10 000 манатов.

В то же время, согласно новой добавленной статье 22.0.41 законопроекта, предлагается выплата пошлины в размере 10 000 манатов в связи с проектированием боеприпасов, 50 000 манатов - их производством и испытаниями, 12 500 манатов - установкой, монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием, 12 500 манатов - хранением, 10 000 манатов - утилизацией.

Данные изменения будут обсуждаться на заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 7 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!